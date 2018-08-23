وبحلول الساعة 06:51 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة، إلى 1191.62 دولار للأوقية (الأونصة)، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ 13 أغسطس عند 1201.51 دولار في الجلسة السابقة، لكنه فشل في التمسك بالمستوى "النفسي" المهم البالغ 1200 دولار بعد أن ارتفع من أدنى مستوى في عام ونصف العام والذي لامسه الأسبوع الماضي.

وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1197.8 دولار للأوقية.

وقال بيتر فونغ، مدير التداول لدى وينج فونغ للمعادن النفيسة في هونج كونج :"الناس قلقون بشأن الجولة الجديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على الصين ويشترون الدولار الذي يُنظر إليه كملاذ آمن حاليا".

ويجتمع مسؤولون أميركيون وصينيون للمرة الأولى في أكثر من شهرين، للعثور على وسيلة للخروج من النزاع التجاري العميق بين البلدين، لكن لا توجد أدلة على أن المناقشات التي تجرى على مستوى منخفض ستوقف جولة جديدة من الرسوم الأمريكية التي دخلت حيز النفاذ اليوم.

وفقد الذهب، الذي تراجع ما يقرب من 13 بالمئة منذ بلغ المستوى المرتفع 1365.23 دولار في أبريل ، جاذبيته كملاذ آمن في ظل أزمة العملة التركية والنزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، في الوقت الذي يقبل فيه المستثمرون على نحو متزايد صوب شراء الدولار الأميركي بدلا من الذهب.

ويشير محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن المركزي الأميركي يمضي على مسار زيادة أخرى في أسعار الفائدة بعد أن زادها مرتين هذا العام.

ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر، الذي لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار المقوم بها لذهب. وارتفع الدولار 0.3 بالمئة مقابل سلة من ست عملات ليسجل مؤشره 95.411.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 14.62 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 1.2 بالمئة إلى 781.05 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 916.70 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 928.50 دولار، الأربعاء.