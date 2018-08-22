ومن المتوقع نشر محضر الاجتماع الذي عقده مجلس الاحتياطي في 31 يوليو، والأول من أغسطس، في وقت لاحق من يوم الأربعاء، والذي سيفحصه المستثمرون بحثا عن أي دلائل يسترشدون بها على الزيادات التالية لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1192.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ في وقت سابق 1197.66 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ 14 أغسطس.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في العقود الأميركية الآجلة، ليستقر عند 1200 دولار للأوقية، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، ارتفاعا طفيفا إلى 95.284 بعدما نزل لأدنى مستوياته في نحو أسبوعين عند 95.08 في الجلسة السابقة.

وأكد ترامب يوم الاثنين أنه غير سعيد برفع أسعار الفائدة، مما أثر سلبا على الدولار، قبل نشر محضر اجتماع المركزي الأميركي ومؤتمره الاقتصادي السنوي في جاكسون هول بولاية وايومنغ الذي سيبدأ يوم الجمعة.

ويتأثر الذهب كثيرا برفع أسعار الفائدة الأميركية لأنه يزيد تكلفة الفرصة البديلة على حائزي المعدن الذي لا يدر عائدا، بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن الأصفر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 14.72 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.3 بالمائة إلى 790.30 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوى له في أسبوع عند 803.10 دولار للأوقية.

ونزل البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 913.75 دولار للأوقية.