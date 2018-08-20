ومن أجل شراء دجاجة يبلغ وزنها 2.4 كيلوغرامات يحتاج المقيم في فنزويلا إلى 14.600.000 بوليفار (2.20 دولار). أما القيمة المالية لاقتناء ورق الحمام هي 2.600.000 بوليفار (0.40 دولار). وسيكلف كيلوغرام واحد من الجزر 3.000.000 بوليفار (0.46 دولار).

هذا وانهار مؤخرا الحد الأدنى للأجور للموظفين، الذي لا يكفي حاليا لشراء كيلو واحد من اللحم، بسبب التضخّم الجامح الذي قد يصل إلى مليون بالمئة هذا العام، وفقا لتوقّعات صندوق النقد الدولي.

ويعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنّ الأزمة الاقتصادية الخانقة ومعدّلات التضخّم الرهيبة في بلاده هما نتيجة "حرب اقتصادية" يشنّها اليمين الفنزويلي والولايات المتحدة بهدف إسقاط نظامه.

وكان مادورو أعلن، الجمعة، زيادة الحدّ الأدنى للأجور 34 ضعفا، من دون أن يوضح متى ستدخل حيّز التنفيذ هذه الزيادة التي تشكّل أحد مداميك برنامجه للنهوض الاقتصادي. كما وعد بأن حكومته ستطبق برنامجا صارما لـ"الانضباط المالي".

وسجلت سلطات بيرو، الخميس الماضي، دخول عدد قياسي من الفنزويليين الهاربين من الفقر والانهيار الاقتصادي والأزمة السياسية في بلادهم إلى البيرو في يوم واحد.