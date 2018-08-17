وزاد الذهب في السوق الفورية 0.3 في المئة إلى 1177.80 دولارللأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17:39 بتوقيت غرينتش أمس الخميس.

وتراجعت العقود الأميركية للذهب تسليم ديسمبر 0.1 في المئة، لتبلغ عند التسوية 1184 دولارا للأوقية.

وفي أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، يتجه المستثمرون إلى ملاذات آمنة مثل سندات الخزانة الأميركية والدولار، الذي عندما يرتفع يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.7 في المئة إلى14.67 دولار للأوقية بعد أن سجلت في وقت سابق أدنى مستوى منذ شباط 2016 عند 14.30 دولار.

وقفز البلاديوم 6 في المئة إلى 893.30 دولار للأوقية بعد أنهوى في وقت سابق من الجلسة إلى 832 دولارا، وهو أدنى مستوى له في أكثر من 13 شهرا.

وارتفع البلاتين 2.6 في المئة إلى 782.98 دولار للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى له منذ أكتوبر2016 عند751.25 دولار.