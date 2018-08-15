وتقدمت الصين على كل من الولايات المتحدة وألمانيا بفارق كبيرا، حيث بلغت قيمة صادراتها من البضائع في العام الماضي 2.26 تريليون دولار، مقابل 1.55 تريليون دولار قيمة صادرات الولايات المتحدة و1.4 تريليون دولار قيمة صادرات ألمانيا.

ووفقا للتقرير، فإن الدول الثلاث هذه هي الوحيدة التي فاقت صادراتها التريليون دولار.

وعلى الصعيد العربي، حلت الإمارات في المركز الأول تلتها السعودية، إذ بلغت قيمة صادرات الإمارات من البضائع المختلفة 360 مليار دولار، مقابل 218 مليار دولار للسعودية.

وكانت صادرات الإمارات في عام 2016 بلغت نحو 265 مليار دولار.

ويوضح الإنفوغرافيك المرفق بالأرقام الدول العشرين الأولى في مجال التصدير عالميا، كما يتناول وضع كل من الإمارات والصين على وجه الخصوص.

يشار إلى أن عام 2018 شهد وضع المزيد من العراقيل والمعوقات التجارية، الأمر الذي قد يترتب عليه تغييرا في هذا الترتيب، خصوصا أن الدول المنخرطة في "صراع العراقيل" هي الولايات المتحدة والصين والدول الأوروبية، إضافة إلى دول أخرى.