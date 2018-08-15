وقال الجهاز المركزي، إن معدل البطالة انخفض إلى 9.9 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 10.6 بالمئة في الربع الأول من سنة 2018، و 11.98 بالمئة قبل عام.

وأوضح جهاز الإحصاء في بيان أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 2.875 مليون في الربع الثاني، بانخفاض 621 ألفا عن الربع المقابل من 2017 وبتراجع 219 ألفا عن الربع الأول من 2018.

وأظهرت بيانات الجهاز أن حجم قوة العمل بلغ 29.036 مليون فرد، بانخفاض 147 ألفا عن الربع المماثل من العام الماضي وبتراجع قدره 150 ألفا عن الربع الأول من 2018.

وينخفض معدل البطالة على نحو مطرد في الأشهر الأخيرة في ظل تنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية.

وتعكف مصر على الكثير من المشروعات القومية الكبيرة الكثيفة العمالة مثل العاصمة الإدارية وأنفاق قناة السويس والطرق الجديدة.