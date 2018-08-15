وجاء صعود الليرة بدعم من خطوة اتخذتها الهيئة المعنية برقابة القطاع المصرفي بخصوص صفقات المبادلة، وتوقعات بتحسن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، بعدما أطلقت أنقرة سراح جنديين يونانيين محتجزين منذ مارس.

وجاء ارتفاع الليرة بعد ساعات فقط من قرار تركي برفع الرسوم الجمركية على بعض الواردات الأميركية. في ظل الخلاف المتصاعد بين واشنطن وأنقرة بشأن قضية القس الأميركي المحتجز في تركيا أندرو برانسون.

ورفع المرسوم التركي، الذي وقعه الرئيس رجب طيب أردوغان، الرسوم على سيارات الركوب 120 في المئة، وعلى المشروبات الكحولية 140 في المئة وعلى التبغ 60 في المئة.

وزادت الرسوم أيضا على سلع منها مساحيق التجميل والأرز والفحم.

وفقدت الليرة نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الحالي، وهوت إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 7.24 ليرة للدولار يوم الاثنين بفعل مخاوف من دعواتأردوغان إلى خفض تكاليف الاقتراض، وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن رفع الرسوم على بعض المنتجات الأميركية هو "رد على الهجمات المتعمدة من جانب الإدارة الأميركية على الاقتصاد التركي."

وكانت الولايات المتحدة رفعت الرسوم الجمركية على الواردات التركية من الصلب والألمنيوم، وهو إجراء تسبب في انهيار لقيمة الليرة التركية أمام الدولار.