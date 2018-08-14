وقالت وزارة البترول المصرية في بيان رسمي إن الاتفاقية الأولى مع شركتي إيجاس وثروة للبترول وشركة إيني الإيطالية بمنطقة نور البحرية بالبحر المتوسط لحفر بئرين بإجمالي استثمارات 105 مليون دولار،.

والاتفاقية الثانية مع هيئة البترول وشركتي إيني الإيطالية وإينا نافتا بلين الكرواتية بمنطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية لحفر 9 آبار بإجمالي استثمارات 11.7 مليون دولار .

والاتفاقية الثالثة مع هيئة البترول وشركتي إيني الإيطالية وبي بي البريطانية بمنطقة دلتا النيل (نيدوكو) لحفر 4 آبار بإجمالي استثمارات 22.5 مليون دولار .

وأكد الملا عقب توقيع الاتفاقيات أن قطاع البترول مستمر في عقد المزيد من الاتفاقيات البترولية باعتبارها الركيزة الأساسية لجذب مزيد من الاستثمارات، خاصة وأن الاحتمالات البترولية بالعديد من المناطق البرية والبحرية مرتفعة، ولم تبح بعد بكل أسرارها، وأن المصداقية في التعامل مع الشركاء الأجانب والالتزام بتعهداتنا تحفزهم لضخ مزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج.