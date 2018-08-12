وقال الوزير الألماني: "تبطئ هذه الحرب التجارية النمو الاقتصادي وتدمره، وتخلق أوجه عدم تيقن جديدة".

وأضاف أن المستهلكين هم الأشد معاناة لأن زيادة الرسوم تدفع الأسعار للصعود، وفق ما نقلت رويترز.

وأشاد ألتماير عبر صحيفة "بيلد آم زونتاج" بالاتفاقية التي توصل إليها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، خلال مفاوضاته مع ترامب الشهر الماضي، وقال إن ذلك الاتفاق المؤقت أنقذ مئات الآلاف من الوظائف في أوروبا.

وأوضح: "الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ليس سوى الخطوة الأولى فقط. هدفنا نظام تجارة عالمي برسوم أقل وحماية أقل وأسواق مفتوحة".

وفيما يتعلق بالعقوبات الأميركية على إيران، قال ألتماير إن ألمانيا وحلفاءها الأوروبيين سيواصلون دعم الشركات التي تعمل في إيران رغم الضغوط الأميركية.