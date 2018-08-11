وذكر ترامب على تويتر "الاتفاق مع المكسيك يحقق تقدما بشكل طيب. لا بد من مراعاة عمال صناعة السيارات والمزارعين وإلا فلن يكون هناك اتفاق. رئيس المكسيك الجديد رجل مهذب تماما".

وتابع "على كندا الانتظار. تعريفاتهم الجمركية وعقباتهم التجارية كبيرة جدا. سنفرض رسوما على السيارات إذ لم نستطع التوصل لاتفاق".

وكانت أوتاوا بدأت فرض تعريفات جمركية على 12.6 مليار دولار من البضائع الأميركية، ردا على الضرائب الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب على سلع الفولاذ والألومنيوم المستوردة إلى الولايات المتحدة.

وتواجه بعض المنتجات الأميركية، ومعظمها من الحديد والصلب تعريفات جمركية تصل إلى 25 بالمئة، وهي التعريفات ذاتها التي فرضتها الولايات المتحدة على الصلب المستورد في مايو.

فيما تواجه واردات الولايات المتحدة الأخرى، بدءا من الكاتشب إلى البيتزا ومنظف غسالة الصحون، تعريفة تصل إلى 10 بالمائة على الحدود الكندية، وهي الضريبة ذاتها التي فرضتها أميركا على الألومنيوم.

وأغضب ترامب كندا وحلفاء أميركيين آخرين بإعلانه فرض رسوم جمركية على الفولاذ والألمنيوم، بزعم أن هذه الواردات تشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي.