وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "يجب أن تعلم الولايات المتحدة بأن النتيجة الوحيدة التي ستجلبها مثل هذه العقوبات والضغوط ... هي إلحاق الضرر بعلاقاتنا كحليفين".

وأضافت "كما هي الحال مع كل الإجراءات التي اتخذت ضد تركيا، سنقوم بالرد اللازم".

وقالت الوزارة إن هذه الخطوات "تجاهلت" أحكام منظمة التجارة العالمية.

وأعلن الرئيس الأميركي الجمعة عن زيادة رسوم الصلب بمقدار 20 في المئة بينما رفع رسوم الألمنيوم إلى 50 في المئة.

وتدهورت العلاقات بين البلدين بسبب خلافات بشأن احتجاز تركيا للقس الأميركي أندرو برانسون بتهم بالإرهاب.

وتضر زيادة الرسوم الجمركية بواردات من تركيا تصل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار.

وتأتي الإجراءات العقابية الأميركية، في وقت انهار فيه سعر صرف الليرة التركية مجددا أمام الدولار متراجعا في يوم واحد بنسبة 19 في المئة.