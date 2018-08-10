وأوضح الرئيس الأميركي على تويتر، أن رسوم الصلب سترتفع إلى 20 في المئة بينما ترتفع رسوم الألومنيوم إلى 50 في المئة.

وتدهورت العلاقات بين البلدين بسبب خلافات بشأن احتجاز تركيا للقس الأميركي أندرو برانسون بتهم بالإرهاب.

وتضر زيادة الرسوم الجمركية بواردات من تركيا تصل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار.

وتأتي الإجراءات العقابية الأميركية، في وقت انهار فيه سعر صرف الليرة التركية مجددا أمام الدولار متراجعا في يوم واحد بنسبة 9 في المئة، ليصل إلى 6.08 مقابل الدولار.

واستأنفت الليرة انخفاضها المستمر منذ فترة طويلة مع تفاقم الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة، ونمو المخاوف بشأن سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية بعد فوزه في انتخابات الرئاسة الأخيرة، وتمتعه بصلاحيات تنفيذية واسعة.