وذكرت أن وزير المالية والخزانة، بيرات ألبيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، سيعلن عن "إطار" النموذج، الجمعة، وفق ما أوردت أسوشيتد برس.

ولم تدل الوزارة بمزيد من التفاصيل عن النموذج الجديد، إلا أنها توقعت أن ينخفض التضخم، الذي يقارب 16 في المئة حاليا، إلى أقل من 10 في المئة.

وفقدت الليرة التركية 30 في المئة من قيمتها منذ مطلع 2018، وتدهورت الخميس إلى مستوى قياسي جديد إذ بلغت 5.43 مقابل الدولار، بانخفاض قدره 2.5 في المئة عن أرقام الإغلاق، الأربعاء.

وسجلت العملة التركية هبوطا كبيرا في الآونة الأخيرة من جرّاء اندلاع أزمة دبلوماسية بين واشنطن وأنقرة إثر تشبث أنقرة باعتقال القس الأميركي أندرو برانسون.

وأدى اعتقال القس إلى فرض واشنطن لعقوبات عقابية على وزيرين في الحكومة التركية، محذرة من اتخاذ تدابير إضافية محتملة.

وساهم في تفاقم خسائر الليرة المخاوف من إحكام أردوغان سيطرته على السياسة النقدية، إلى جانب الخلاف المتصاعد بين أنقرة وواشنطن.