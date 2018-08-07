وقالت متحدثة باسم المجموعة لوكالة فرانس برس: "علقنا أنشطتنا المحدودة أصلا في إيران امتثالا للعقوبات المطبقة".

وأضافت أن "دايملر" تراقب التطورات السياسية عن كثب.

ودخلت العقوبات الأميركية التي قررت واشنطن إعادة فرضها على النظام الإيراني حيز التنفيذ، الثلاثاء، وتستهدف التبادل المالي وقطاعي السيارات والطيران.

وكانت العقوبات على إيران قد رفعت إثر توقيع الاتفاق بشأن ملف طهران النووي عام 2015 مع الدول الست الكبرى، قبل أن ينسحب منه الرئيس دونالد ترامب في مايو.

وتستهدف الدفعة الأولى من العقوبات الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ عند الساعة 4:01 (توقيت غرينتش) المعاملات المالية وواردات المواد الأولية، إضافة إلى قطاعي السيارات والطيران التجاري.

وقال الرئيس الأميركي في تغريدة على تويتر، الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة لن تتعامل تجاريا مع كل من يجري معاملات تجارية مع إيران.. أطلب السلام العالمي، لا أقل من ذلك".