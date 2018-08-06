وقال محافظ البنك، عبدالناصر همتي، للتلفزيون الرسمي في وقت متأخر، الأحد، إن "مكاتب الصرافة مسموح لها ببيع وشراء العملات الأجنبية" مرة أخرى.

وأضاف أنه سيتم السماح مرة أخرى للمؤسسات والشركات التجارية بجلب الذهب والعملات الأجنبية إلى إيران.

ولفت همتي إلى إن القرار سيبدأ العمل به الثلاثاء.

وأفاد المسؤول المصرفي بأن السعر الرسمي سيبقى عند 42 ألف ريال مقابل الدولار الأميركي، بالنسبة للواردات الحيوية مثل الأدوية والمواد الغذائية.

في السياق ذاته، قال همتي إن قرار الحكومة في أبريل الماضي بفرض سعر صرف واحد للدولار تسبب في "مشكلات خطيرة" للبلاد.

وتضاعف سعر العملات الأجنبية مؤخرا في السوق السوداء الإيرانية، ومنذ مطلع العام الجاري، خسر الريال نحو ثلثي قيمته.