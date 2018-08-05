ووصلت الطائرات الخمس الجديدة من طراز "آيه.تي.آر" 72-600 إلى مطار مهراباد في طهران قادمة من تولوز في فرنسا، حيث صُنعت وذلك بعد أن توقفت للتزود بالوقود في مدينة أورمية بشمال غرب إيران، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية.

ويعطى قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق النووي في مايو معظم الشركات مهلة حتى السادس من أغسطس لاستكمال الصفقات مع إيران قبل تطبيق عقوبات جديدة.

وضغطت "آيه.تي.آر" المملوكة لإيرباص وليوناردو الإيطالية على السلطات الأميركية للسماح لها بتسليم الطائرات، التي صنعتها لإيران.

وفي أعقاب توقيع الاتفاق النووي، الذي سمح لإيران باستئناف المعاملات التجارية مقابل كبح برنامجها النووي، طلبت "إيران آير" شراء 200 طائرة من شركات صناعة طائرات غربية من بينها 20 طائرة من "آيه.تي.آر"، فيما لم يُسلم سوى عدد قليل من الطائرات.

وقال مصنعو الطائرات إنهم لا يستطيعون استغلال المهلة بعدما ألغت واشنطن تراخيص التصدير، التي تحتاجها جميع شركات صناعة الطيران الغربية لأنها تستخدم مكونات أميركية بكثافة.

وتضغط "آيه.تي.آر"، التي سلمت إيران 8 طائرات بموجب الصفقة وبدأت في تصنيع 12 طائرة، على الخزانة الأميركية للسماح لها بالاستفادة من المهلة ومنحها تراخيص استيراد جديدة مؤقتة.