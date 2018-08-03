واستقر الذهب عند الساعة 09:41 (توقيت غرينتش) في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 1207.56 دولار للأوقية، بعد أن تراجع في وقت سابق لأدنى مستوياته منذ 15 مارس من العام الماضي، عند 1204 دولارات للأوقية.

وفي الأسبوع، تراجع الذهب نحو 1.4 بالمئة.

وانخفض الذهب، الجمعة، في العقود الأميركية الآجلة 0.4 بالمئة، إلى 1215.70 دولار للأوقية. وفقا لوكالة "رويترز".

وارتفع الدولار لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل عملات رئيسية، وتجاوز أعلى مستوياته في 14 شهرا مقابل اليوان الصيني، في الوقت الذي دعمت فيه المخاوف من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين العملة الأميركية.

كما تلقى الدولار أيضا الدعم من بيانات اقتصادية أميركية قوية، وتوقعات بزيادة أسعار الفائدة.