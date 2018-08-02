ويمثل هذا الحدث علامة مالية فارقة لشركة التكنولوجيا التي أعادت تعريف المجتمع منذ أن قام شخصان مغامران يدعيان "ستيف جوبز" و"ستيف وزنياك" بتأسيسها قبل 42 عامًا.

ويبدو أن الذروة التي بلغتها الشركة، الخميس، كان لا يمكن تصورها في عام 1997 عندما تراجعت أبل من حافة الإفلاس، حيث كانت تتداول أسهمها بأقل من دولار واحد.

ومن أجل البقاء على قيد الحياة، استحوذت أبل على شركة "نيكست" المملوكة لجوبز، ليعود رئيسا تنفيذيا لها، كما لجأت إلى شركة مايكروسوفت الضخمة للحصول على مساعدة نقدية بقيمة 150 مليون دولار للمساعدة في دفع فواتيرها.

وفي النهاية، قدم جوبز منتجات شعبية مثل آي بود وآي فون التي دفعت صعود أبل.

وارتفعت أسهم شركة أبل بنسبة 2.7 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 207.05 دولار في منتصف نهار.

يذكر أن أسهم الشركة ارتفعت بنسبة 22 في المئة حتى الآن هذا العام.