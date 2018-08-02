وتحسن سعر الليرة التركية قليلا الخميس، لكنه ظل بالقرب من 5 ليرات، حيث سجلت 4.9863 للدولار في الساعة 0454 بتوقيت غرينتش.

وجاء التراجع الأخير في قيمة الليرة التركية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين تركيين، فيما يتعلق بمحاكمة قس أميركي متهم بدعم المحاولة الانقلابية في تركيا عام 2016.

وهوت العملة التركية إلى مستوى قياسي منخفض عند 5.015، الأربعاء، عندما أعلن البيت الأبيض فرض عقوبات على وزير العدل عبدالحميد غول ووزير الداخلية سليمان صويلو بسبب سجن القس أندرو برانسون، اللذين تلقي واشنطن باللائمة عليهما في اعتقال برانسون واحتجازه.

يذكر أن العملة التركي فقدت الكثير من قيمتها في أوقات سابقة مدفوعة بالزيادة في التضخم والمخاوف المتعلقة باستقلالية البنك المركزي في مواجهة مطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخفض أسعار الفائدة.

وكانت وكالة فيتش خفضت في منتصف يوليو الماضي التصنيف السيادي لتركيا درجة، من "بي بي+" إلى "بي بي"، معتبرة أن "المخاطر المحدقة باستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد زادت".

يشار إلى أن سعر الدولار مقابل الليرة التركية في الثاني من يناير 2018 كان يعادل 3.76 ليرة تركية، في حين أنه كان 2.33 ليرة في العام 2014.

وتراجعت الليرة قليلا أمام الدولار عام 2015، وبلغ سعر صرف الدولار 2.92 ليرة، ثم تراجع أكثر في العام التالي ليصل سعر صرفها إلى 3.53 ليرة.

وفي العام 2017 تراجعت الليرة أكثر فاكثر، قبل أن تهوي في أغسطس الحالي إلى نحو 5 ليرات مقابل الدولار.