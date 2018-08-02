وبحلول الساعة 05:03 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا، بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 72.55 دولار للبرميل بعدما انخفضت 2.5 بالمئة، الأربعاء.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 6 سنتات، أو 0.1 بالمئة إلى 67.72 دولار للبرميل بعد أن هبطت 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتتأثر أسعار النفط بالتوترات الجارية بشأن التجارة العالمية، وينتاب الأسواق القلق إزاء أي تباطؤ للنمو في أنحاء العالم.

وسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتصعيد الضغوط على الصين للحصول على تنازلات تجارية عبر اقتراح فرض رسوم جمركية نسبتها 25 بالمئة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وقالت الصين إنها سترد إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات أخرى على صعيد التجارة.

وانخفضت أسعار خام برنت ما يزيد على 6 بالمئة في يونيو، وهبط الخام الأميركي نحو 7 بالمئة، في أكبر انخفاض شهري للخامين القياسيين منذ يوليو 2016.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة زادت 3.8 مليون برميل الأسبوع الماضي مع ارتفاع الواردات.