وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 1.82 دولار، أو 2.5 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 72.39 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.10 دولار، أو 1.60 بالمئة، لتسجل عند التسوية 67.66 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 3.8 مليون برميل الأسبوع الماضي مع قفزة في الواردات، بينما كان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا انخفاضا قدره 2.8 مليون برميل.

وتعرضت أسعار النفط لضغوط أيضا من القلق من أن التوترات التجارية العالمية قد تقلص النمو الاقتصادي.

وقالت الصين إنها سترد إذا اتخذت الولايات المتحدة المزيد من الخطوات المعرقلة للتجارة، بينما تدرس إدارة ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وانخفضت أسعار برنت أكثر من 6 بالمئة الشهر الماضي بينما هبط الخام الأميركي حوالي 7 بالمئة، وهو أكبر انخفاض شهري للخامين القياسيين منذ يوليو تموز 2016.