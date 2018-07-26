وقال بيان أرامكو، أن الشركة تقوم بتقييم الوضع الراهن لاتخاذ الإجراءات المناسبة.



ويأتي بيان عملاق النفط السعودي، بناءً على ما صرّح به وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، مساء الخميس.



وأوضحت أرامكو أن ناقلتين من ناقلات النفط الخام العملاقة، تابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، وتحمل كلٌّ منهما مليوني برميل من النفط الخام العائد لأرامكو السعودية، تعرضتا لهجوم من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر صباح الأربعاء.



وأصيبت إحدى الناقلتين أثناء هذا الهجوم وتعرضت لأضرار طفيفة، ولم تقع، أي إصابات أو حالات انسكاب للنفط الخام. حسب البيان.



وتعد أرامكو السعودية شركة متكاملة ورائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، وتنتج الشركة برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة.



