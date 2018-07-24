وغرد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس على "تويتر"، الثلاثاء، قائلا "الرسوم العقابية ليست من مصلحة أحد، لأن الجميع سيخسر في نهاية المطاف".

ونقلت "فرانس برس" عن ماس قوله "أوروبا لن تخضع لتهديدات الرئيس الأميركي. إذا رضخنا مرة واحدة، سيتعين علينا في المستقبل أن نتعامل في كثير من الأحيان مع سلوك مماثل".

ويتوجه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الأربعاء، إلى الولايات المتحدة في محاولة أخيرة لإقناع ترامب بعدم فرض رسوم عقابية على السيارات الأوروبية.

وبعد الرسوم الجمركية على وارداتها من الفولاذ والألمنيوم، تهدد الولايات المتحدة بفرض رسوم على وارداتها من السيارات الأوروبية، ما من شأنه توجيه ضربة قوية لقطاع صناعة السيارات في ألمانيا.

وردا على الرسوم الأميركية، فرضت المفوضية الأوروبية مجموعة من الرسوم، إلا أن فرض الولايات المتحدة رسوما جديدة على السيارات من شأنه دفع أوروبا إلى الرد باتخاذ تدابير جديدة.