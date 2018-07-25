وتعاني البلاد التي تمتلك احتياطيا ضخما من النفط من أزمة حادة في الاقتصاد والإمدادات، وذلك بسبب سوء الإدارة والفساد وتراجع أسعار النفط.

وقال المسؤول البارز بصندوق النقد الدولي، أليخاندرو فيرنر إن الاضطرابات الاقتصادية التي شهدتها فنزويلا شبيهة بالتي حدثت في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، وزيمبابوي في بداية العقد الماضي.

ونقلت صحيفة "ميامي هيرالد" الأميركية عن فيرنر: في حال استمر الوضع على ما هو عليه الآن، فإن الاقتصاد الفنزويلي سوف ينكمش بنسبة 50 بالمئة، مضيفا أنه سيكون من بين أشد الانخفاضات الاقتصادية في العالم خلال 6 عقود.

وتأتي بيانات صندوق النقد الدولي في ظل عقوبات ماليّة فرضتها الولايات المتحدة، في أغسطس عام 2017، على فنزويلا، التي وصفت هذه الخطوة بالعدوان الأكبر ضدّها منذ 200 عام.

وتتهم واشنطن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بحرمان شعب بلاده من إمكانيّة الوصول إلى المواد الغذائية والطبية، وأنه يسجن ممثّلي المعارضة المنتخبة ديمقراطياً، ويقمع حرية التعبير باستخدامه العنف.