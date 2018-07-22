وجاء في القرار أن الزيادة تأتي ضمن إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وستسري اعتبارا من أول أغسطس آب.

وطبقا للقرار سيكون سعر المتر المكعب 1.75 جنيه (الدولار = 17.8 جنيه) لكميات الاستهلاك التي تصل إلى 30 مترا مكعبا و2.5 جنيه للمتر المكعب لكميات الاستهلاك حتى 60 مترا مكعبا وثلاثة جنيهات للمتر المكعب للاستهلاك الذي يزيد على 60 مترا مكعبا.

وقبل الزيادة الجديدة كان سعر المتر المكعب جنيها واحدا لكميات الاستهلاك حتى 30 مترا مكعبا و1.75 جنيه للمتر المكعب للاستهلاك حتى 60 مترا مكعبا و2.25 جنيه للمتر المكعب للاستهلاك الذي يزيد على 60 مترا مكعبا.

وتصدر فواتير الاستهلاك على أساس شهري.