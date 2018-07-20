وتوقع تقرير حديث للوكالة الصينية ارتفاع أعداد السياح الصينيين إلى دولة الإمارات بشكل مضطرد، خلال السنوات المقبلة خصوصا مع التنامي الملحوظ في أعداد السياح القادمين لأهداف ترتبط بالترفيه والتسوق، وهو ما يضاف إلى رجال الأعمال والباحثين عن فرص استثمارية في الإمارات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأشار التقرير إلى أن تعداد السياح الصينيين إلى الدول الواقعة على طول مبادرة "الحزام والطريق" سيرتفع إلى 150 مليون شخص، فيما سيبلغ حجم إنفاقهم حوالي 200 مليار دولار أمريكي.

أرقام قياسية

وكانت نسبة السياح القادمين من الصين قد ارتفعت خلال عام 2012 لتشكل 1.7 في المئة من إجمالي عدد السياح الوافدين إلى الإمارات.

وواصل هذا الرقم ارتفاعه ليصل في العام 2016 إلى 4 في المئة، مع توقعات بتنامي هذه النسبة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وبلغ عدد السياح الصينيين الذين قدموا إلى الإمارات في العام الماضي 1.1 مليون سائح، بمعدل نمو 50 في المئة على أساس سنوي، وكانت هذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الزوار الصينيين في دولة الإمارات مليون زائر.

وخلال العام 2017، زار 374 ألف سائح صيني العاصمة الإماراتية أبوظبي، وبلغ معدل النمو السنوي 61 في المئة، وأصبحت الصين في العام الجاري أكبر مصدر للسياحة في أبوظبي.

تعاون صيني عربي

ومن شأن تنامي السياحة بين الصين والإمارات فتح الباب أمام مزيد من الفرص للتعاون الصيني العربي، وتوسيع مجالات وآفاق هذا التعاون.

وأبرز تقرير الوكالة الصينية عددا من أوجه التعاون السياحي بين الإمارات والصين، خلال السنوات الأخيرة ابتداء بالإعلان عن بناء علاقة شراكة "التشارك بالرمز" بين شركة الطيران الصينية "نانغ فانغ" وشركة الاتحاد للطيران بين المقاصد الرئيسية في أبوظبي وبكين وشانغهاي وتشنغدو اعتبارا من 22 يونيو 2016.

وفي فبراير من العام الجاري أعلن تطبيق "أي باي"، دخوله سوق دبي وهو ما يساعد في جذب مزيد من السياح الصينيين للسفر إلى الإمارات وفقا للتقرير.

وأعلنت شركة "نخيل" الإماراتية للتطوير العقاري في 10 يونيو الماضي توقيع عقد بقيمة 17.97 مليون دولار أميركي مع شركة "تشونغ كه" الصينية المحدودة لتصميم وبناء نافورة راقصة في البحر بجزيرة النخلة في دبي.

وبدأ الرئيس الصيني الخميس، زيارته للإمارات على رأس وفد رفيع المستوى، في أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، تستغرق ثلاثة أيام.

وتتخلل زيارة شي جين بينغ مجموعة من اللقاءات رفيعة المستوى، الهادفة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، ورفع حجم التبادل التجاري، وتنمية التبادل الثقافي والاجتماعي بين الصين والإمارات.