والذهب، الذي لا يدر عائدا، سريع التأثر بأسعار الفائدة الأميركية، حيث يؤدي ارتفاعها إلى زيادة تكلفة حيازة المعدن النفيس ويدعم الدولار.



وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.4 في المئة إلى 1222.35 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، بعدما لامس في وقت سابق 1211.08 دولار وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2017.



وانخفضت العقود الأميركية للذهب تسليم أغسطس 0.3 في المئة لتبلغ عند التسوية 1224 دولارا للأوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 في المئة إلى 15.30 دولار للأوقية بعد أن هوت إلى أدنى مستوى لها في عام عند 15.13 دولار.



وتراجع البلاتين 0.9 في المئة إلى 805.90 دولار للأوقية بعد أن هبط في وقت سابق إلى 788 دولارا، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2008 .



وانخفض البلاديوم 3.8 في المئة إلى 871.90 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوى منذ يوليو 2017 عند 859.50 دولار.