وقدم باول رؤية متفائلة للاقتصاد الأميركي في كلمته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، في الوقت الذي تتوقع الأسواق فيه رفع أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام وسط استمرار النمو الاقتصادي.



وارتفع الدولار، عملة تسعير الذهب، مقابل سلة عملات خلال الشهادة مما زاد تكلفة المعدن للمستثمرين غير الأميركيين.

وبحلول الساعة 17:36 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 1.1 بالمئة إلى 1226.91 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوياته منذ يوليو عند 1225.58 دولار. والمعدن منخفض أكثر من خمسة بالمئة منذ بداية السنة.

وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 12.40 دولار بما يعادل واحدا بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 1227.30 دولار للأوقية.

وتراجعت الفضة 0.9 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 15.60 دولار للأوقية، ونزلت في وقت سابق إلى 15.51 دولار وهو أقل سعر لها منذ يوليو 2017.

وانخفض البلاتين 1.2 بالمئة إلى 812 دولارا للأوقية مسجلا أقل مستوى في أسبوع عند 808.89 دولار. وهبط البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 913.50 دولار للأوقية إثر انخفاضه إلى 905.05 دولار وهو أضعف مستوياته منذ التاسع من أبريل.