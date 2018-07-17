لكن الصندوق المعني بالإقراض خفض توقعاته بالنسبة لأوروبا واليابان.

ويتوقع صندوق النقد الدولي حاليا أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 19 دولة بنسبة 2.2 بالمائة في عام 2018، بعد أن كان يتوقع نموا بنسبة 2.4 بالمائة في أبريل / نيسان.

كما يتوقع الصندوق أن يتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة واحد بالمائة هذا العام، وهي نسبة أقل من توقعات الصندوق في أبريل / نيسان والتي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.2 بالمائة.

لا يزال صندوق النقد يتوقع أن يؤدي خفض الضرائب إلى رفع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 2.9 بالمائة هذا العام، مقارنة بنسبة 2.3 بالمائة في عام 2017.

مشيرا إلى انتشار النزاعات التجارية، حذر موريس أوبستفيلد، كبير الخبراء الاقتصاديين في الصندوق، من أن "مخاطر حدوث نتائج أسوأ قد زادت" بالنسبة للاقتصاد العالمي.