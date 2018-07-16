وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1242.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ أدنى مستوى له منذ 12 ديسمبر عند 1236.58 دولارللأوقية يوم الجمعة.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس نحو 0.2 بالمئة إلى 1243 دولارا للأوقية.

وتذبذب الدولار أمام اليوان الصيني، وجرى تداول العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية دون ذروتها في عشرة أيام.

ويؤدي تراجع الدولار إلى خفض تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأميركية على حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية نحو 0.2 بالمئة إلى 15.80 دولار للأوقية، بعدما بلغت أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 15.67 دولار في الجلسة السابقة.

وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 823.50 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 940.80 دولار للأوقية.