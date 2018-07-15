أبوظبي - سكاي نيوز عربية تخطط حكومة أيرلندا لنقل 200 مليون طن من احتياطيات النفط من بريطانيا في إطار الاستعدادات الخاصة بانسحاب الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، وسيجري التوقيع على القرار هذا الأسبوع.
ونقلت صحيفة "صنداي إندبندنت" الأيرلندية، الأحد، عن مصدر حكومي كبير لم تسمه، أن الوزراء سيوقعون على قرار نقل الاحتياطيات التي تشمل منتجات مكررة خلال اجتماع الحكومة، الأربعاء.
وأوضح التقرير أن نحو 500 ألف طن من احتياطيات أيرلندا، البالغة 1.5 مليون طن يوجد في الخارج حاليا.
ولم يرد متحدث باسم الحكومة حتى الآن على طلب للتعقيب.