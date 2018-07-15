ونقلت صحيفة "صنداي إندبندنت" الأيرلندية، الأحد، عن مصدر حكومي كبير لم تسمه، أن الوزراء سيوقعون على قرار نقل الاحتياطيات التي تشمل منتجات مكررة خلال اجتماع الحكومة، الأربعاء.

وأوضح التقرير أن نحو 500 ألف طن من احتياطيات أيرلندا، البالغة 1.5 مليون طن يوجد في الخارج حاليا.

ولم يرد متحدث باسم الحكومة حتى الآن على طلب للتعقيب.