وقالت المصادر إن الصفقة تشمل شراء 141 طائرة ليهبط سعر الطائرة الواحدة من طراز إف-35 إيه الأكثر شيوعا من تلك المقاتلة الشبح إلى حوالي 89 مليون دولار، بانخفاض ستة في المئة من 94.3 مليون دولار في الصفقة السابقة التي أبرمت في2017.

ويعد خفض ثمن أغلى برنامج للعتاد الدفاعي في العالم أمرا حاسما لضمان الحصول على طلبيات أخرى سواء من الولايات المتحدة أو من الخارج.

وقد انتقد الرئيس دونالد ترامب ومسؤولون آخرون برنامج إنتاج الطائرة إف-35، بسبب تأخيرات وتجاوز التكاليف المقدرة، غير أن سعر الطائرة الواحدة ظل ينخفض باطراد في السنوات الأخيرة مع زيادة الإنتاج.

ونقلت "فرانس برس" عن المصادر إن الصفقة الحالية ستتأكد مع الأسعار وشروط أخرى في عقد سيعلن عنه خلال الأسابيع المقبلة.

ويزيل الاتفاق مع وزارة الدفاع الأميركية عقبة رئيسية كانت تقف في سبيل المفاوضات الجارية على صفقة من المتوقع أن تتألف من 3 دفعات على مدار السنوات المالية من 2018 إلى 2020.

وقالت إلين لورد رئيسة إدارة المشتريات بوزارة الدفاع في بيان إن الوزارة وشركة لوكهيد مارتن" حققتا تقدما ووصلتا إلى المراحل النهائية من التفاوض".

وأضافت أن الجانبين توصلا إلى "اتفاق مبدئي يرمز إلى التزام وزارة الدفاع بتزويد" قوات الولايات المتحدة وحلفائها بالسلاح وفي الوقت نفسه التخفيف على دافعي الضرائب الأميركيين.