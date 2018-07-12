وتفيد الوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز" الخميس، أن البنك أخطر عملاءه في اليابان بالقرار الذي يرجع إلى حظر المعاملات مع المؤسسات المالية الإيرانية بعد فترة "تصفية أعمال" مدتها 180 يوما، تنتهي في الرابع من شهر نوفمبر القادم.

وأضافت الوثيقة أن البنك قد يراجع سياسته في حالة تقديم الولايات المتحدة مزيدا من الخطوط الإرشادية لاحقا.