وفقدت الليرة نحو 22 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي حيث يخشى المستثمرون من تأثير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية ودعواته المتكررة لخفض أسعار الفائدة.

ونقلت صحيفة "حرييت" التركية تصريحات أدلى بها أردوغان للصحفيين بعد أول جولة خارجية له منذ تنصيبه، قال فيها "لدينا كثير من الأدوات. أعتقد أننا سنشهد تراجعا في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة".

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في 24 يوليو، بعد أن رفعت اللجنة أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ أبريل في محاولة لدعم العملة.

وتراجعت الليرة إلى 4.9767 في المعاملات الآسيوية قبل أن ترتفع إلى 4.8300 بحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش الخميس، وفق ما ذكرت "رويترز".