ولم تعلن الشركة عدد السيارات المتأثرة من جراء عملية الغش، والتي تم اكتشافها خلال اختبارات طوعية لكافة أجزاء عمليات نيسان المنفذة، وذلك في ضوء فضيحة العام الماضي.

وقالت الشركة إن اختبارات انبعاثات العادم "انحرفت عن بيئة الاختبار المقررة". وتابعت أن تقارير التفتيش تم صياغتها "استنادا إلى قيم قياس معدلة".

وانخفض سعر سهم نيسان بواقع 4.56 بالمئة إلى 1.003.5 ين بعد أن قالت إنها بصدد إصدار بيان عن قياس العادم بعد تقارير الغش الصناعي هذه.

وتعهدت الشركة بإجراء "تحقيق كامل وشامل" في فضيحة البيانات المزورة الأخيرة.

وفي 13 يونيو الماضي، أعلنت شركة فولكسفاغن الألمانية العملاقة للسيارات، أنها ستدفع غرامة بقيمة مليار يورو قررها المدعون العامون الألمان في قضية الغش الناتج من انبعاثات الديزل.

وفي 11 يونيو، قررت ألمانيا سحب نحو 774 ألف سيارة من شركة دايملر كرايسلر المصنعة لسيارات مرسيدس بينز من أرجاء اوروبا، بسبب "أجهزة" غير قانونية مصممة لإخفاء مستويات عالية من الانبعاثات الضارة.