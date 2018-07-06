وأوضحت تقارير إعلامية أن المواد المستخدمة في إطلاق الأكياس الهوائية بتلك السيارات قد تنتشر بشكل خطير داخل الوسادة، مما قد يؤدي حدوث انفجار وتطاير شظايا.

ومن الممكن حدوث الخلل في الوسادات الهوائية ناحية الراكب في طرازات "مازدا 6" إنتاج ما بين 2003 و2008، و"مازدا سبيد 6" إنتاج عامي 2006 و2007، و"إم بي في" إنتاج 2004، بأرجاء البلاد.

كما يشمل الاستدعاء طراز "إم بي في" إنتاج عامي 2005 و2006 في ولايات معينة فقط.

يشار إلى أنه على مدار الأعوام العديدة الماضية تم استدعاء زهاء 50 مليون سيارة مزودة بوسادات هوائية في الولايات المتحدة، وتم تسجيل 22 حالة وفاة وأكثر من 180 حالة إصابة مرتبطة بالخلل.

وكانت شركة "كي سيفتي سيستم" الأميركية المعنية بسلامة النقل، التي اشترتها الصين استحوذت على "تاكاتا" منذ ذلك الحين.