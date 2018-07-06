وأنهت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول منخفضة 1.2 دولار، أو 1.62 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 72.94 دولار للبرميل بعد أن سجلت يوم الثلاثاء أعلى مستوى في ثلاث سنوات ونصف فوق 75 دولارا.



وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 85 سنتا، أو 1.09بالمئة، لتغلق عند 77.39 دولار للبرميل.



وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، مخالفة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى هبوط قدره 3.5 مليون برميل.