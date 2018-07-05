ونقل الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن أردبيلي قوله "تغريداتك تسببت في زيادة الأسعار بما لا يقل عن عشرة دولارات. من فضلك كف عن هذا الأسلوب".

وتراجعت أسعار النفط، الخميس، بعدما نشر ترامب تغريدة حادة اللهجة على موقع "تويتر" يطالب فيها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بخفض أسعار الخام.

وقال ترامب على حسابه الشخصي على "تويتر": "يجب على أوبك المحتكرة أن تتذكر أن أسعار البنزين مرتفعة وأنهم لا يفعلون شيئا يذكر للمساعدة".

وتابع: "هم يدفعون الأسعار للارتفاع بينما الولايات المتحدة، تدافع عن الكثير من أعضائها (أوبك) مقابل القليل جدا من الدولارات (...) هذا يجب أن يكون طريقا في اتجاهين. خفضوا الأسعار الآن!".