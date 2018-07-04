وأكدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية السلمية، المشغلة للمشروع، حسبما نقلت عنها الوكالة، "اكتمال الأعمال الإنشائية في المحطة الأولى تمهيدا لمرحلة العمليات التشغيلية نهاية 2019 ومطلع 2020".

وقالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية السلمية، إنه تم إنجاز "89 بالمئة من العمليات الإنشائية لإجمالي مشروع براكة للطاقة النووية السلمية"، بواقع 93 بالمئة في المفاعل الثاني، و83 بالمئة في المفاعل الثالث، و72 بالمئة في المفاعل الرابع.

وأشارت إلى أن العمليات الإنشائية تسير على نحو آمن وثابت في مشروع براكة للطاقة النووية السلمية، الذي يقع في منطقة الظفرة ويطل على الخليج العربي ويبعد نحو 53 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من مدينة الرويس.

وستوفر محطات براكة للطاقة الأربع 25 بالمئة من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء .