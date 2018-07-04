ونقلت الوكالة عن إذاعة "صوت أميركا"، قولها إن كوريا الشمالية أدرجت في قائمة تضم 39 دولة تعاني من نقص الغذاء وتحتاج إلى الدعم الخارجي، طبقا لتقرير أصدرته "فاو" مؤخرا.

وتشمل القائمة 31 دولة أفريقية، و7 دول آسيوية، بما فيها كوريا الشمالية وسوريا واليمن وأفغانستان والعراق وميانمار وباكستان، بحسب المنظمة الدولية.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن إعادة إدراج كوريا الشمالية ضمن القائمة يرجع إلى نقص المياه الناجم عن الجفاف، الذي اجتاحها العام الماضي، والوضع الاقتصادي السئ بسبب العقوبات الدولية.

وذكرت منظمة الأغذية والزراعة أن كوريا الشمالية تحتاج إلى 641 ألف طن من الغذاء على شكل مساعدات خارجية أو واردات في الفترة من نوفمبر 2017 إلى أكتوبر 2018.