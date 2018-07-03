وساعدت المخاوف بشأن نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين على إضعاف اليوان الصيني والروبية الهندية والين الياباني مقابل الدولار.

ومن شأن ارتفاع الدولار أن يجعل المعدن الأصفر المقوم به أغلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وتلقى الدولار دعما جديدا من بيانات لقطاع الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة جاءت أفضل من التوقعات.

وساعد ارتفاع الدولار في الضغط على الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من ثمانية بالمئة من مستوى أبريل نيسان المرتفع الذي بلغ 1365.23 دولار للأوقية (الأونصة).

وفي الساعة 1820 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.8 بالمئة عند 1242.01 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة للتسليم في أغسطس آب 12.80 دولار، أو ما يعادل واحدا بالمئة، في التسوية إلى 1241.70 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين أربعة بالمئة إلى 814 دولارا للأوقية بعد أن سجل أقل مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2008 عند 804 دولارات للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

واتجه البلاتين صوب أكبر هبوط يومي في أكثر من عامين ونصف العام.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 1.4 بالمئة إلى 15.85 دولار للأوقية بعد أن لامست 15.73 دولار، وهو أدنى مستوى في ستة أشهر ونصف الشهر.

وفقد البلاديوم 1.1 بالمئة مسجلا 942.50 دولار للأوقية.