وبحلول الساعة 2250 بتوقيت جرينتش، هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس 65 سنتا أو 0.9 في المئة ليصل إلى 73.50 دولار للبرميل بعد أن صعد ثمانية في المئة الأسبوع الماضي. ووصل إلى مستوى منخفض بلغ 72.51 دولار للبرميل.



ويوم الجمعة ارتفع الخام الأميركي إلى 74.46 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014، وانتعش بفعل مخاوف من أن العقوبات الأميركية على إيران ستقتطع كمية كبيرة من النفط الخام من الأسواق العالمية في وقت يتزايد فيه الطلب العالمي.



وهبط خام القياس العالمي برنت 55 سنتا أو 0.7 في المئة ليصل إلى 78.68 دولار بعد أن زاد ما يربو على خمسة في المئة الأسبوع الماضي.

