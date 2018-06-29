وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش في بيان، إن "إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2017 /2018 سجلت زيادة العائدات بشكل غير مسبوق، محققة أعلى إيراد سنوي مالي في تاريخها مقوما بالدولار".

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو حتى 30 يونيو، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأوضح مميش أن إجمالي عائدات القناة "بلغت 5.6 مليار دولار مقابل 5 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2016/2017، بزيادة قدرها 600 مليون دولار".

وأشار إلى أن عائدات القناة بالجنيه خلال الفترة نفسها بلغت 99 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 35 بالمائة، فيما زاد عدد السفن العابرة بنحو 4.9 بالمائة.

وأرجع مميش هذه الطفرة إلى "قناة السويس الجديدة واتباع سياسات تسويقية مرنة".

وكانت قناة السويس الجديدة قد افتتحت في أغسطس 2015، وتمثل أهم الأعمال الرئيسية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.