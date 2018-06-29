وقال التقرير إن مبيعات العام الحالي من 537 عملية طرح عملات رقمية تجاوز إجمالي العام الماضي البالغ سبعة مليارات دولار وشملت طروحات عملاقة من تليغرام وعملة إي.أو.اس التي طورتها شركة بلوك.وان.

وجمعت تليغرام 1.7 مليار دولار دون طرح وحدات عملتها للاكتتاب العام. وجمعت إي.أو.اس، وهي مشروع بنية تحتية للتطبيقات اللامركزية، أكثر من أربعة مليارات دولار من طرح وحدات على مدار عام بدأ منتصف العام الماضي.

وأضاف التقرير أن من بين 3470 طرحا أوليا منذ أول عمليات بيع وحدات عملة بهذه الطريقة في 2013 فإن 30 بالمئة فقط قد أُغلقت بنجاح في حين تأجل العديد أو فقد قوة الدفع أثناء العملية نفسها.

ومازالت الولايات المتحدة وجهة رائدة لاستضافة عمليات طرح العملات الأولي حيث شهدت تسجيل 56 عملية بيع بلغت حصيلتها 1.1 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من 2018 مدعومة بما قال التقرير إنه "متطلبات تنظيمية واضحة وصارمة".

وفي أوروبا، تعد سويسرا عاصمة طروح العملات الأولية، لكن في 2018 حققت بريطانيا تقدما على صعيد الحجم والأرقام. وشهدت بريطانيا تسجيل 48 عملية منذ بداية السنة بلغت حصيلتها 507 ملايين دولار.