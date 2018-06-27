وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي إتمام مراسم التسليم والاستلام بميناء السدرة النفطي.

وكان الجيش الوطني أعلن، الاثنين الماضي، أنه سيسلم إدارة محطات النفط الحيوية إلى شركة تابعة للحكومة المؤقتة، وذلك بعدما تمكن، الأسبوع الماضي، من طرد ميليشيات، يقودها إبراهيم الجضران، هاجمت موانئ المنطقة النفطية.

وبناء عليه أعاد الجيش موانئ النفط في رأس لانوف والسدر إلى المؤسسة الوطنية للنفط. وقال المتحدث أحمد المسماري، في إفادة صحفية، إن المؤسسة الواقعة شرقي البلاد "ستضمن أن العقود الموقعة مع شركات دولية آمنة".

وفي بيان لوزارة خارجية الحكومة المؤقتة بشأن تسليم الموانئ النفطية، وصفت قرار الجيش بـ "العادل والشجاع"، وأنه يأتي في إطار "تجفيف وتقليص منابع الإرهاب".

وأكدت مصادر ليبية مرارا تورط حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي في تمويل ميليشيات تجوب العاصمة طرابلس عبر إيرادات موانئ وحقول الهلال النفطي.