وذكرت أجيليتي، في بيان للبورصة الكويتية، أنها ستقوم بتطوير محور لوجستي في التوسعات الحالية لميناء شرق بورسعيد، بغرض تعزيز عمليات الاستيراد والتخزين والتصدير من خلال محور قناة السويس.

وستعمل أجيليتي على توفير حلول عالمية للجمارك المصرية، بما في ذلك تحديث الجمارك وتطوير الإجراءات الجمركية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وتعد قناة السويس ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا، وتمثل مصدرا رئيسا للعملة الصعبة للحكومة المصرية.

ونقل بيان صحفي مشترك عن رئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، أن البروتوكول يستهدف دراسة الاستثمار في تطوير المناطق اللوجستية والترويج لها وكذلك المنطقة الصناعية، فضلا عن إقامة مركز لوجستي صديق للبيئة لخدمات القيمة المضافة.

من ناحيته، قال طارق السلطان الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي، إن توقيع البروتوكول "يتماشى مع استراتيجية أجيليتي للقارة الأفريقية وتعزيز مركز مصر ومكانتها في الاقتصاد الإقليمي".

وأضاف أن المشروع "سيمكّن الشركات من الحصول على بنية تحتية بجودة عالية وخدمات لوجستية وجمركية سريعة وسهلة وفعالة من حيث الوقت والتكلفة".

وكانت مصر قد افتتحت في عام 2015 مشروعا لتوسيع قناة السويس كلّف ثمانية مليارات دولار.