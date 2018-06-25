وبحلول الساعة 06:24 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1264.70 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 0.3 بالمئة إلى 1266.60 دولار للأوقية.

وهدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، بتصعيد حرب تجارية مع أوروبا، عبر فرض رسوم نسبتها 20 بالمئة على جميع واردات السيارات، التي يتم تجميعها في الاتحاد الأوروبي.

كما يعتزم ترامب، حظر استثمار كثير من الشركات الصينية في شركات التكنولوجيا الأميركية ومنع تصدير تكنولوجيا إضافية إلى بكين وفقما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأحد.

وانخفضت الأسهم العالمية من جراء تصاعد التوترات التجارية، فيما ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية، مقابل سلة من 6 عملات رئيسية 0.1 بالمئة إلى 94.585، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ يوليو 2017 عند 95.529 في أواخر الأسبوع الماضي.

ويستفيد الذهب في العادة من التوترات السياسية والاقتصادية، لكنه يواجه صعوبة هذه المرة في الوقت الذي يرتفع فيه الدولار بقوة مما يجعل المعدن المقوم بالعملة الأميركية أعلى تكلفة على المستثمرين غير الأميركيين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 16.31 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 873.70 دولار للأوقية، ولامس البلاتين 851.74 دولار في الجلسة السابقة وهو أدنى مستوياته منذ فبراير 2016.

وانخفض البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 951.22 دولار للأوقية، وتراجع المعدن لأدنى مستوى في 7 أسابيع إلى 947.15 دولار للأوقية الجمعة.