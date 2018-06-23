وقال أويحيى بعد اجتماع مع أعضاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي على التلفزيون إن الاحتياطيات بلغت 90 مليار دولار بنهاية مايو، وإنها من المنتظر أن تنخفض إلى 85 مليارا بحلول نهاية 2018.

وبلغت الاحتياطيات 97.3 مليار دولار في ديسبمر 2017، انخفاضا من 114.1 مليار دولار في العام السابق، و144.1 مليار دولار في عام 2015، و178 مليار دولار في عام 2014 عندما بدأت أسعار النفط الخام في الانخفاض.

وتعافت أسعار الخام هذا العام.

وهبطت إيرادات الجزائر من النفط والغاز، التي تمثل 95 بالمئة من إجمالي الصادرات و60 بالمئة من ميزانية الدولة، إلى 33.6 مليار دولار في عام 2017، من 63 مليارا في 2014.

ونقلت "رويترز" عن أويحيى قوله إن الجزائر يجب أن تبذل المزيد من الجهود للتكيف مع المشكلات المالية التي أحدثها انخفاض إيرادات الطاقة.