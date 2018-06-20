ومن بين تلك الانتهاكات، تنسيق النشاط التجاري بشكل غير مناسب مع مؤسسات مالية أخرى لتعزيز أرباح البنك، بحسب الإدارة.

وأضافت الإدارة أن متعاملين من البنك "شاركوا في غرف دردشة متعددة الأطراف على الإنترنت، حيث تبادلوا معلومات سرية وتم التلاعب بأسعار عملات".

وتم الكشف عن تلك الانتهاكات عقب تحقيق استمر من عام 2007 حتى 2013، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقالت الإدارة إن القرار اتخذ "نظرا لتجاوزات في قطاع الصرف الأجنبي في البنك، بما في ذلك ضلوع المشرفين في نشاطات غير لائقة، وقيام بعض المتعاملين ومندوبي المبيعات مرارا بانتهاك ثقة العملاء وقانون ولاية نيويورك خلال العديد من السنوات".

وأعربت الإدارة عن "تقديرها لتعاون البنك الكامل مع التحقيقات، بما في ذلك إجراءه تحقيقا داخليا واسعا واتخاذه العديد من الخطوات الاستباقية قبل تحرك الإدارة".

ويأتي ذلك في وقت يمر البنك باضطرابات أدت إلى استبدال رئيسه التنفيذي، والإعلان عن الاستغناء عن أكثر من 7 آلاف وظيفة، في مسعى لوقف الخسائر المستمرة منذ سنوات.