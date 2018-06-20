وجاء في التقرير الأسبوعي للمعهد أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت بواقع 3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 15 يونيو إلى 430.6 مليون برميل.

وعلى أثر ذلك ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 75.30 دولار للبرميل في الساعة 00:08 بتوقيت غرينتش عن آخر إغلاق.

وصعدت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتا أو 0.4 بالمئة لتسجل 65.34 دولار للبرميل.

ويلقي اجتماع لأوبك وحلفائها، الجمعة، في فيينا بظلاله على الأسواق.

ومن المتوقع أن يتخذوا قرارا خلال الاجتماعات بشأن ما إذا كانوا سيزيدون الإنتاج العالمي، وإلى أي مدى ستكون الزيادة.